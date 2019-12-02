MEB AÖL ilk dönem sınav giriş tarihleri belli oldu. Lise adayları için geri sayım başladı. Öğrencilerın sınava gireceği yerlerin açıklanacağı tarih de belli oldu. İşte AÖL sınav tarihleri ve AÖL sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih.

AÖL İLK DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07-08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak.

Açık Öğretim Kurumları Sınavlarına yedek salonda girme talepleri, Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca incelenerek mazeretleri uygun görülen öğrencilerin Yedek Salon İşlemleri 20 Kasım - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yedek Salon Aday İşlemlerinde kullanılan mazeret (Sağlık Kurulu Raporu, Zorunlu İkamet Değişikliği, Askere Alınma/Terhis, Tutuklu/Hükümlü, Ders Değişikliği) belgelerinin tarihleri kontrol edilerek sisteme kaydedilecektir.

Cezaevinde tutuklu ve hükümlülerden sınav tarihinden önce tahliye olacaklar cezaevlerinde, Rehabilitasyon/Hastanelerde sınava girecek öğrencilerden hasta kaydı olmayan ve sınav gününden önce taburcu olanlar Rehabilitasyon/Hastanelerde, Askeri tesislerde sınav gününden önce terhis olan ve TSK mensubu olmayan öğrenciler Askeri tesislerde sınava alınmayacaktır. Bu öğrencilerin yedek salonda sınava girme talepleri Bölge Sınav Yürütme Komisyonlarına yapılmalıdır.

ÖAL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık’ta yapılacak.