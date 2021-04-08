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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2. dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusu merak ediliyor. MEB AÖL 2. dönem sınavlarının sona ermesiyle Açık Lise öğrencileri 'AÖL sınav sonuçları 2. dönem ne zaman açıklanır?' Sorusunun cevabını araştırıyor. İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2. dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL 2. dönem sınavlarının sona ermesinin ardından açık lise öğrencileri bu sorunun cevabını merak ediyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları için MEB tarafından henüz bir resmi duyuru yapılmadı ancak eski sınavlar göz önüne alındığında 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart'ta erişime açılmıştı.

AÖL SONUÇLARINA NEREDEN ERİŞEBİLECEK?

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek. Açıköğretim Lisesi sistemine kayıt olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgileri girerek aldıkları notları öğrenebilecek.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

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