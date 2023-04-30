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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları için geri sayım başladı. Açık Lise sınavları 30 Nisan 2023 tarihi itibarıyla sona eriyor. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler ise "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek 'Son dakika Açık Lise sınav sonuçları açıklandı' duyurusuna çevrilmiş durumda. İşte 2023 AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı...

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  • AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 itibarıyla başlamıştı. Açık Lise sınav giriş ekranı 30 Nisan tarihine kadar açık kalacak. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair detaylar...
  • AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

    AÖL sonuçları henüz açıklanmadı ancak daha önceki sınav sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 10 Nisan'a kadar duyurulması bekleniyor. AÖL sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesi http://aol.meb.gov.tr/ üzerinden açıklanacak.
  • AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

    MEB AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

    * Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

    * Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
  • AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    * Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

    * Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

    * Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
  • AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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