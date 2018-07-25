AÖL yani Açıköğretim Lisesi 7-8 Temmuz'da gerçekleştirdiği 3. dönem sınav sonuçlarını açıklamak için hummalı bir çalışma içerisinde. Mezun olmak ya da not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler merakla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan AÖL, Mesleki Açıköğretim Lisesi (MAÖL) ve Açıköğretim İmam Hatip Lisesi (AÖİHL) sınavlarının sonuçları da merak ediliyor. AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının detayları haberimizde.

AÖL 3. DÖNEM SINAV DONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7-8 Temmuz'da gerçekleştirilen AÖL, MAÖL, AÖİHL 3. dönem sınavlarının sonuçları için geri sayım başladı. AÖL'ün sınav takviminde yer alan bilgiye göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlar, AÖL'ün Öğrenci Girişi sayfası üzerinden öğrenilecek.

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

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