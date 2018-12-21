AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı sınava giren adaylar tarafından merakla araştırılıyor. AÖL sınavının ardından soru cevapları açıklanmış ancak sınav sonuçlarına dair bir resmi açıklama gelmemişti. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 İşte AÖL sınav soru ve cevapları...

AÖL SINAVI SORU VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Aralık 2018 tarihinde AÖL sınav soru ve cevaplarının açıklandığını duyurdu. Sınava girenler üç oturum üzerinden soruları görebiliyorken, sınavda yanlış yapılan sorular dikkate alınmayacak. İşte, AÖL soru ve cevapları...

AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN!

AÖL SINAV SONUÇLARINI SORGULAMA

Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarakta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları MEB tarafından açıklanacak. Ancak kesin bir tarih belirtilmedi. Açıklanması beklenen tarih sınavdan 15-16 gün sonra olarak düşünülüyor. AÖL sınavının en geç açıklanma tarihi 28 Aralık 2018 olacağı düşünülüyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL İTİRAZ EDİLİR?

1- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

2- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açıköğretim lisesinden mezun olabilir.

AÖL DİPLOMALARI HALK EĞİTİM MERKEZLERİ'NDE

2017-3 döneminde mezun olan öğrencilerimizin diplomalarının basımı tamamlanmış olup Koordinatör Halk Eğitim Merkezleri'ne gönderildi. Koordinatör Halk Eğitim Merkezleri'nin teslim tutanaklarını, kargoyu teslim alır almaz Müdürlüğe göndermesi gerekiyor.

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