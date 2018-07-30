AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3. dönem sınavları Temmuz ayının başında gerçekleşmişti. Sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı MEB tarafından açıklandı. Soru kitapçığı ve cevapların açıklanmasının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Peki; AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte; Milli Eğitim Bakanlığı - MEB tarafından açıklanan tarih...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL; Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/3.dönem sınavları 7 - 8 tarihlerinde yapılmıştı. Sınav sonrası öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kkilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığı - MEB, AÖL sınavı sonuçlarının 31 Temmuz tarihinde açıklanacağını duyurdu.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

7 - 8 Temmuz 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/3.dönem Sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı.

1. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

2. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

3. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

Açık Öğretim Liseleri Mobilde

Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması, uygulama marketlerdeki yerini aldı. Öğrenciler Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabileceklerdir. Mobil Uygulama ile

- Gönderilen mesajları takip edebilecek,

- Dönem Bilgilerini görebilecek,

- Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilecek,

- Ders Seçim İşlemlerini yapabilecek,

- Sınav Sonuçlarını öğrenebileceksiniz.

Ayrıca uygulamada Açık Öğretim Liselerine ait kayıt, kayıt yenileme, ders seçme ve sınav tarihlerinin yer aldığı bir de takvim bulunmaktadır.

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