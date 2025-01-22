AÖL SINAV SONUÇLARI PUAN HESAPLAMASI

AÖL sınav sonuçları, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav puanı, şu formüle göre hesaplanır:

Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100

Yanlış cevaplar, puan hesaplamasında dikkate alınmaz. Puanlar, matematiksel olarak en yakın tam sayıya yuvarlanarak açıklanacaktır.

Değerlendirme sırasında, Merkez Sınav Kurulu kararı ya da yargı mercileri tarafından iptal edilen sorular göz önüne alınmaz. İptal edilen soruların yerine geçerli olan soru/soruların puanları yeniden hesaplanarak, nihai puan belirlenir.

AÖL öğrencileri, sınavlarının nasıl değerlendirileceğini ve sonuçlarını sorgulamak için belirlenen tarihlerde resmi internet adreslerini takip edebilirler.