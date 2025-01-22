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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: MEB Açık Lise sınav sonuçları açıklandı! 1. Dönem AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

        AÖL sınav sonuçları açıklandı! 2025 1. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları 21-22 Aralık tarihleri arasında uygulanmıştı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamalarına odaklanmıştı. ''AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' soruları yanıt ararken MEB konuya ilişkin duyuru yayımladı. Peki, 1. Dönem Açık Lise sınav sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 2025 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 08:55 Güncelleme: 22.01.2025 - 08:55
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        Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavları, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenmişti. AÖL sonuçları için Ocak ayı işaret edilmişti. Sonuçlar için Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları yakından takip edilirken beklenen duyuru geldi. MEB yayımladığı duyuru ile 1. Dönem Açık Lise sınav sonuçları erişime açıldı. İşte, 2025 1. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…

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        1. DÖNEM AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları, 21-22 Aralık 2024 tarihleri arasında uygulanmıştı.

        AÖL sınav sonuçları için ise 22 Ocak tarihi işaret edilmişti. Merakla beklenen 1. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı.

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan duyuruda ‘’Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınav sonuçları açıklanmıştır.’’ denildi.

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        AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilirler.

        AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        AÖL SINAV SONUÇLARI PUAN HESAPLAMASI

        AÖL sınav sonuçları, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav puanı, şu formüle göre hesaplanır:

        Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100

        Yanlış cevaplar, puan hesaplamasında dikkate alınmaz. Puanlar, matematiksel olarak en yakın tam sayıya yuvarlanarak açıklanacaktır.

        Değerlendirme sırasında, Merkez Sınav Kurulu kararı ya da yargı mercileri tarafından iptal edilen sorular göz önüne alınmaz. İptal edilen soruların yerine geçerli olan soru/soruların puanları yeniden hesaplanarak, nihai puan belirlenir.

        AÖL öğrencileri, sınavlarının nasıl değerlendirileceğini ve sonuçlarını sorgulamak için belirlenen tarihlerde resmi internet adreslerini takip edebilirler.

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        AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yüz yüze yapılacak.

        e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

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