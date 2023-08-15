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        Haberler Gündem AÖL sınav sonucu sorgulama 2023 | MEB ile AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 28 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında online olarak uygulandı. Sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Açık lise öğrencileri tarafından merakla beklenen AÖL 3. dönem sınav sonuçları, AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden açıklanacak. İşte 2023 AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 17:20
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        AÖL 3. dönem sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen AÖL sınavları 9 Ağustos tarihinde tamamlandı. 100 puan üzerinden değerlendirilen AÖL sınavlarında ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Peki, "AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte AÖL 3. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı...

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        AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        9 Ağustos itibariyle sona eren AÖL sınavlarının sonuçları 15 gün içerisinde açıklanacak. AÖL 3. Dönem sınav sonucunun 23-24 Ağustos tarihlerinde açıklanacağı öngörülüyor.

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        AÖL PUAN HESABI NASIL YAPILACAK?

        Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

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        AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

        Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

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        AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim SistemiXnden öğrenebilecek.

        AÖK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ SORGULAMA

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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