AÖL 3. oturumu bugün öğrencilerin katılımı ile Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından gerçekleştirilecek. Dün yapılan ilk 2 oturumun ardından bugünkü sınavın ardından öğrencilerin sınav heyecanı sona erecek. Açık Öğretim Liseleri, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-1. Dönem sınav yerlerini aşağıdaki bağlantıdan sorgulayabilirsiniz.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ ÖĞREN

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

İşte bugün ve yarın gerçekleştirilecek olan AÖL sınavı oturum saatleri

08 Aralık 2018 Cumartesi 1. Oturum Saat 9.30 2. Oturum Saat 14.00 09 Aralık 2018 Pazar 3. Oturum Saat 14.30

AÖL SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖL soruları ve cevapları bugün yapılan son oturumun ardından öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında. Öğrenciler kendi cevapları ile yayımlanacak doğru cevapları kıyaslayarak puanlarını tahmin etmeye çalışacak. Ancak MEB'dan AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağına dair bir açıklama henüz gelmedi.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

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