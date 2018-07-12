AÖL yani Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler son olarak 7 - 8 Temmuz 2018'de 3. dönem sınavına girmişti. Öğrencilerin merakla beklediği, AÖL sınavı soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) resmi internet sitesinde yayımlandı. Öğrenciler yayımlanan doğru cevaplara göre puanlarını tahmin etmeye çalışıyor. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAVI SORU VE CEVAPLARI

AÖL'ün resmi inetrnet sitesinde yapılan açıklamada "07 - 08 Temmuz 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/3.dönem Sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı." denildi. AÖL 3. dönem sınavı soru ve cevaplarını görüntülemek için aşağıdaki bağlantılara tıklayın...

AÖL SINAVI 1. OTURUM SORU VE CEVAPLARI

AÖL SINAVI 2. OTURUM SORU VE CEVAPLARI

AÖL SINAVI 3. OTURUM SORU VE CEVAPLARI

2018 AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı III. Dönem Sınav Sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanacak.

Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAV SORU VE SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir

İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

06500 Teknikokullar / ANKARA