AÖL sınav tarihleri ve sınavların online olup olmayacağı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav takvimi ile cevap buldu. Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 22 Ağustos ile 14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiren öğrencilerin gözü "AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte, Aralık ayının kaçında yapılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2022-2023 MEB Açık Lise AÖL sınav tarihleri...