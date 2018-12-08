08 - 09 Aralık 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-1. Dönem sınav yerlerini aşağıdaki bağlantıdan sorgulayabilirsiniz. Ayrıca sınavın ardından AÖL soru ve cevaplar hemen yayımlanmayacak.

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA?

İşte bugün ve yarın gerçekleştirilecek olan AÖL sınavı oturum saatleri

08 Aralık 2018 Cumartesi 1. Oturum Saat 9.30 2. Oturum Saat 14.00 09 Aralık 2018 Pazar 3. Oturum Saat 14.30

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ ÖĞREN

Sınav sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim?

Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

Sınav soru/sonuçlarına nasıl itiraz edebilirim?

Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir

İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

06500 Teknikokullar / ANKARA

Sonuca İtiraz Dilekçe Örneği için tıklayınız

Soruya İtiraz Dilekçe Örneği için tıklayınız.

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