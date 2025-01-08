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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

        AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sonuçları duyurulacak. MEB takvimine göre Ocak ayında açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı belirtildi. Liseyi açıktan bitirmeye çalışanlar AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 10:50 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:50
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        AÖL sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. AÖL sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranı "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" üzerinden açıklanacak. İşte AÖL sonuçları sorgulama ekranı

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        AÖL 1.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB 1.dönem sınav duyurusunda AÖL sonuçları için tarih bilgisine yer verilmişti. AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        AÖL sınav sonuçlarını adaylar, öğrenci T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

        Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

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        AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

        Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

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