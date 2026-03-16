Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları, 14-15 Mart tarihlerinde düzenlendi. 3 oturum halinde yapılan sınavlarda her oturum için 100 dakika cevaplama süresi verildi ve her bir ders için ayrı olmak üzere 10 soru soruldu. Sınavın ardından tahmini puan hesaplaması yapmak isteyen öğrenciler, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarih için araştırmalara başladı. Peki, MEB 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte 2026 AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranı...
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları geçtiğimiz hafta sonu uygulandı. 3 oturum halinde gerçekleştirilen sınavlarda, adaylara her bir oturum için 100 dakika süre tanındı ve her dersten 10’ar soru soruldu. Sınavın ardından tahmini olarak puanlarını hesaplamak isteyen öğrenciler, 2. dönem Açık Lise sınav soruları ve cevap anahtarları için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurularına odaklandı. Peki, 2026 AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte, MEB AÖL soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…
2025-2026 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları, 14-15 Mart tarihlerinde düzenlendi.
81 il ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde yapılan sınav, üç oturum halinde gerçekleştirildi.
AÖL 2. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 18 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak.
Öğrenciler, AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevaplarını http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr ve/veya https://hbogm.meb.gov.tr adreslerinden görüntüleyebilecek.
AÖL 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2. dönem sonuçları, 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.
Öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.