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        Haberler Gündem Apartmanın 3'ün katında bulunan evlerinin balkonundan düşen Funda, öldü

        Apartmanın 3'ün katında bulunan evlerinin balkonundan düşen Funda, öldü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 6 katlı apartmanın 3'üncü kattaki balkonundan düşen 18 yaşındaki Funda Coşkun, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 22:47 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:47
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        3. kattan düşen kız hayatını kaybetti
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 6 katlı apartmanın 3'üncü kattaki balkonundan düşen Funda Coşkun (18), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 16.30 sıralarında İbni Selim Mahallesi Fazıl Boyner Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın 3'üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan Funda Coşkun, henüz bilinmeyen bir nedenle evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç kız, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Coşkun, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Coşkun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        OLAYDAN ÖNCE EVDE YÜKSEK SESLE TARTIŞMA İDDİASI

        Çevre sakinlerinin Funda düşmeden önce evden yüksek sesle tartışmalar ve bağırışlar duyduklarını söyledikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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