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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Apple, Almanya'da "daha sıkı rekabet kontrolleri" temyizini kaybetti - Teknoloji Haberleri

        Apple, Almanya'da "daha sıkı rekabet kontrolleri" temyizini kaybetti

        ABD'li teknoloji şirketi Apple, Almanya'da daha sıkı bir rekabet denetimi getiren düzenlemeye karşı yaptığı temyiz başvurusunu kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:41 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:41
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        Apple temyiz başvurusunu kaybetti!
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        Almanya Federal Kartel Dairesi, 2023'te Apple'ı çapraz pazarlar arası rekabet için "çok önemli" bir şirket olarak sınıflandırarak, rekabet karşıtı davranışı daha erken bir aşamada yasaklamak amacıyla Apple için daha sıkı rekabet denetimi getirileceğini bildirmişti.

        Apple, buna karşı Almanya Federal Mahkemesi'ne (BGH) temyiz başvurusunda bulunmuştu.

        Mahkeme, bugünkü kararında, Apple'ın pazarlardaki rekabet açısından büyük önem taşıdığını teyit ederek, Alman Kartel Dairesinin 2023'te Apple'ı "rekabet için çok büyük pazar önemi olan bir şirket" olarak tanımlamasını destekledi.

        Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, BGH'nin kararını memnuniyetle karşılayarak, şunları kaydetti:

        "Bu, en yüksek mahkemenin Apple'ın daha sıkı kötüye kullanım kontrolüne tabi olduğunu, onayladığı anlamına geliyor. Bu nedenle Apple'ın üçüncü taraf uygulamalara yönelik izleme yönetmeliğine ilişkin devam eden incelememiz sağlam bir zemine oturdu. Bu dava ile büyük internet şirketlerine karşı açılan diğer davalar üzerinde var gücümüzle çalışıyoruz."

        Almanya Federal Kartel Dairesi, Ocak 2022'de Google'ın ana şirketi Alphabet'i piyasa genelinde rekabet için "çok önemli" olarak sınıflandırmıştı. Mayıs 2022'de ise Facebook'un sahibi Meta ve Temmuz 2022'de Amazon, söz konusu sınıflandırmaya dahil olmuştu.

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