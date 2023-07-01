GÜNCEL IPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

128 GB iPhone 12 : 37.999 TL

256 GB iPhone 12 : 41.999 TL



GÜNCEL IPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

128 GB iPhone 13 mini : 35.999 TL

256 GB iPhone 13 mini :39.999 TL



512 GB iPhone 13 mini : 47.999 TL