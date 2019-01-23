Dünyada küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan iklim değişikliğinin yol açtığı felaketlerdeki artış herkesin malumu. İklim değişikliğinin, yükselen deniz seviyelerinden, kuraklık artışlarına kadar yeryüzündeki yaşamı yıkıcı bir şekilde etkilemesi bekleniyor. Ancak bir de madalyonun diğer yüzü var.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, Apple için aynı zamanda müşteri bağlılığı ve iPhone'lara olan talep artışı anlamına gelebilir.

Bu şaşırtıcı sonucu ortaya koyan ise çevresel etkilerin şirketlerin işlerini nasıl etkilediği hakkında bilgi toplayan bir kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) son raporu ortaya koydu.

İngiltere merkezli CDP, dün iklim değişikliğinin getirdiği finansal riskler ve fırsatlar hakkında önemli bir rapor yayımladı.

Şirketlerin iklim değişikliği ile bağlantılı risklere ne düzeyde hazır olduklarına odaklanan raporda, şirketlere bu değişimini işlerini nasıl etkileyeceği de soruldu. Raporda, Apple, daha fazla iklim değişikliği felaketinin iPhone talebini artırabileceğini öngördü.

SATIŞLARINI 2.3 MİLYAR DOLAR ARTIRABİLİR

Kuruluşun sorularını yanıtlayan Apple, hükümetlerin güç tasarruflu elektronik parçaların artırılması konusunda atacağı adımlarla ilgili olarak, "Apple olarak ürünlerimizin enerji verimliliği konusundaki devam eden odağımız nedeniyle, bu tür düzenlemelerden yararlanacak şekilde iyi konumlanmış durumdayız" cevabını verdi.

Raporda, bu tarz düzenlemelerin Apple'ın toplam satışlarında 2.3 milyar dolarlık bir artış sağlayacağı öngörüldü. Apple'ın raporda iklim değişikliğine bağlı olarak belirlediği diğer bir göze çarpan fırsat ise şiddetli hava olaylarının artmasının iPhone'lara olan talebi artırabileceği tahmini oldu. Raporda Apple’ın bu konudaki açıklaması şöyle: “

Mobil cihazlar acil ve yarı acil durumlarda omurga iletişim ağı olarak hizmet verebilir. Bir el feneri veya siren olarak görev yapabilirler; ilk yardım talimatlarını sağlayabilirler, bir radyo gibi davranabilirler ve araba aküleri veya hatta el krankları ile günlerce şarj edilebilirler. Daha sık görülen hava olayları, kişisel güvenlik ve sevdiklerin refahı alanında artan bir güven ve hazırlıklılık ihtiyacı bekliyoruz.”

920 MİLYON DOLARLIK FIRSAT

Bu potansiyel ihtiyacın, 11 Eylül saldırılarında, Katrina Kasırgası, Superstorm Sandy ve Harvey Kasırgası gibi olaylarının ardından da görüldüğünü belirten Apple, şu açıklamayı yaptı:

“iPhone'ların ve Apple Watch'ların acil durum servisleriyle iletişim kurmasını sağlayan ‘SOS’ gibi özellikleri, ‘artan müşteri sadakati ve talebine’ yol açabilir. İklim değişikliğinden elde edilen olumlu etkinin 920 milyon dolar kadar büyük olabileceğini tahmin ediyoruz.”

300 MİLYON DOLARLIK RİSK

Apple ayrıca, iklim değişikliği veya artan elektrik fiyatları konusunda endişeli kişiler için çekici ürünler üretmede başarılı olabileceğini vurguladı.

Raporda Apple, bu fırsatlara ek olarak, iklim değişikliği nedeniyle karşı karşıya kalabileceği riskleri de sıraladı. Buna göre örneğin, Apple, şiddetli hava olaylarının, ürünlerini üretmek ve satmak için ihtiyaç duyduğu altyapı sistemlerini zorlayabileceğinin altını çizdi.

Raporda bu ve buna benzer risklerin Apple için potansiyel maliyetinin 300 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Raporda ayrıca Apple’ın yüzde 100 yenilenebilir enerji için de çalıştığı, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarla, toplam karbon ayak izini ölçülebilir şekilde azalttığı ve 2020 yılına kadar tedarik zincirinde 4 gigawatt temiz enerji sağlamış olacakları da vurgulandı.