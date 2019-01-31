Apple, 2018’in son üç ayını kapsayan 2019 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin bundan önce her çeyrekte açıkladığı iPhone, iPad ve Mac satış adetlerini duyurmadığı ilk çeyrek olarak da kayıtlara geçen 2018 yılının son üç ayında Apple’ın gelirleri yüzde 4.5 düşüşle 84.3 milyar dolara indi.

BU KARAR, APPLE’I 1 TRİLYON DOLARDAN ETTİ!

Apple, bu ayın başında yaptığı açıklama ile şirketin mali yılının ilk çeyreği olan 2018’in son üç aylık dönemi için ciro beklentisini 89-93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara indirmişti. Şirketin son yaklaşık 20 yıldır ilk kez satış tahminlerini düşürmesi, Apple’ın piyasa değerini de sert bir şekilde düşürürken, küresel piyasalarda da satış dalgasını ateşlemişti.

O ESKİ HALİNDEN ESER YOK ŞİMDİ!

Sonuçları değerlendiren Apple CEO’su Tim Cook, “Gelir rakamları hayal bizi hayal kırıklığına uğratmasına karşın, aktif kurulu cihaz tabanımız tüm coğrafi segmentlerimizde büyüyerek, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.4 milyar'a ulaştı” dedi.

TEK KAYBI iPHONE'DA...

2017’nin son 3 ayında 20 milyar dolar olan Apple’ın net kârı da 19.9 milyar dolara düştü. Ürün grubu olarak bakıldığında şirketin en sert kaybı yaşadığı alan da beklendiği gibi iPhone oldu. iPad, Mac, Apple Watch ile akseuar ve servis gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre artırmayı başaran Apple’ın iPhone satış gelirleri ise yüzde 15 düşüşle 51.9 milyar dolar seviyesine indi.

Bölge bazında bakıldığında ise Apple en sert düşüşü Çin pazarında yaşadı. Şirketin Çin’deki gelirleri 18 milyar dolardan yüzde 27’lik düşüşle, 13 milyar dolara kadar geriledi.

Apple CEO'su Tim Cook, dün yaptığı açıklamayla, dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak Çin ve Türkiye başta olmak üzere gelişmekte olan pazarlarda iphone fiyatlarında indirime gideceklerini duyurmuştu.

YÜZDE 10 DAHA DÜŞECEK

Bu ayın başında iPhone satışlarının iyi gitmediğini duyurarak, gelir beklentisini düşüren Apple, 2019 yılının ilk üç aylık döneminde 55 milyar dolar ile 59 milyar dolar arasında bir gelir elde etmeyi beklediğini de duyurdu.

Apple 2018 yılının ilk üç aylık döneminde ise 61.1 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Diğer bir deyişle şirketin açıkladığı bu rakamlar, içinde bulunduğumuz bu çeyrekte Apple’ın toplam cirosunun (yeni bir revizyon gelmezse),yüzde 3.5 ile yüzde 10 arasında düşeceğini de gözler önüne sermiş oldu.