-
-
-
03
iPhone telefonların zamlı yeni tarife sonrası fiyatları şöyle:
25 Kasım 26 Kasım 18 Aralık Ürün Satış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Değişim iPhone 13 mini 128 GB 10999 13999 19999 42.9% 256 GB 11999 15199 21999 44.7% 512 GB 13999 17599 25999 47.7% iPhone 13 128 GB 11999 14999 21499 43.3% 256 GB 12999 16199 23499 45.1% 512 GB 14999 18599 27499 47.9% iPhone 13 Pro 128 GB 15999 19999 28999 45.0% 256 GB 16999 21199 30999 46.2% 512 GB 18999 23599 34999 48.3% 1 TB 20999 25999 38999 50.0% iPhone 13 Pro Max 128 GB 17999 22999 31999 39.1% 256 GB 18999 24199 34999 44.6% 512 GB 20999 26599 38999 46.6% 1 TB 22999 28999 41999 44.8% iPhone 12 mini 64 GB 9999 12999 17999 38.5% 128 GB 10499 13599 18999 39.7% 256 GB 11499 14799 20999 41.9% iPhone 12 64 GB 10999 13999 19499 39.3% 128 GB 11499 14599 20499 40.4% 256 GB 12499 15799 22499 42.4% iPhone 11 64 GB 7999 10999 13999 27.3% 128 GB 8449 11599 14999 29.3% iPhone SE 64 GB 5799 7499 10499 40.0% 128 GB 6299 8099 11499 42.0%
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR