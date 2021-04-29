Apple 2021 yılının ilk 3 ayını kapsayan çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2020 yılının ilk çeyreğinde 58.3 milyar dolar olan Apple’ın gelirleri, bu yılın aynı döneminde 89.6 milyar dolara kadar çıktı.

Geçen yılın ilk 3 ayında 11.2 milyar dolar olan Apple’ın net kârı ise bu yılın aynı döneminde 23.6 milyar dolara yükseldi. Böylece 2021 yılının ilk 3 aylık döneminde Apple’ın gelirleri yüzde 54, net kârı ise yüzde 103 artmış oldu.

PARANIN YARISINDAN FAZLASI iPHONE'DAN GELDİ

iPhone satış gelirleri 28.9 milyar dolardan, 47.9 milyar dolara; Mac satış gelirleri 5.3 milyar dolardan, 9.1 milyar dolara; iPad satış gelirleri 4.4 milyar dolardan, 7.8 milyar dolara; giyilebilir ürünler ve diğer aksesuarlarının satışlarından elde ettiği ise 6.3 milyar dolardan, 7.8 milyar dolara çıkan Apple’ın servis gelirleri ise 13.3 milyar dolardan 16.9 milyar dolara yükseldi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde toplam gelirlerinin yüzde 49'unu iPhone satışlarından elde eden Apple, bu oranı 2021'in ilk çeyreğinde ise yüzde 53.5'e çıkardı.

Bu sonuçlarla Apple’ın gelirlerinin en çok arttığı kategori yüzde 79’luk artışla iPad oldu.

APPLE HANGİ KATEGORİDEN NE KADAR KAZANIYOR?

(Gelir, milyon dolar) 2020-1Ç 2021-1Ç Değişim iPhone 28962 47938 65,5% Mac 5351 9102 70,1% iPad 4368 7807 78,7% Giyilebilir, ev

ve aksesuar 6284 7836 24,7% Servis 13348 16901 26,6% Toplam 58313 89584 53,6%

iPad’i yüzde 70 gelir artışı ile Mac ve yüzde 65’lik gelir artışı ile iPhone izledi. Sonuçların açıklanmasının ardından Apple hisseleri ABD borsalarında kapanış sonrası işlemlerdde yüzde 3'ten fazla yükseldi.

Dün bir diğer teknoloji devi Google da 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin sonuçlarını duyurmuştu. Google, bu yılın ilk çeyreğinde gelirlerinde yüzde 34, net kârında ise yüzde 162'lik bir artış kaydetmişti.