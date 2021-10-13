Apple duyurdu: Yenisi geliyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Apple, geçen ay tanıttığı iPhone 13 serisinin ardından bu ay için yeni bir lansman etkinliği duyurusu daha yaptı. ABD’li teknoloji şirket, “Güç, iki, bir.” sloganıyla duyurduğu sonbahar etkinliğinin 18 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Türkiye saati ile saat 20:00'de başlayacak olan etkinlikte Apple’ın M1X destekli MacBook serisinin ve yeni kablosuz kulaklığı Airpods 3'ün tanıtılması bekleniyor.

M1X'LİMAC'LER GELİYOR...

Apple.com ve Apple’ın YouTube kanalı üzerinden canlı olatak yayınlanacak olan online etkinlikte geçen yıl piyasaya sürülen M1 çipine oranla daha yüksek performans sunan M1X işlemcili 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerinin yanısıra, yine M1X işlemciyle yeniden tasarlanmış bir Mac mini’nin sahne alacağı tahmin ediliyor.

Yeni Mac’lerle birlikte Apple’ın 3. nesil kablosuz kulaklığı AirPods 3 de etkinlikte tanıtılması beklenen diğer bir ürün olarak öne çıkıyor.