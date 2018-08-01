Apple, 2018 yılının Nisan-Mayıs-Haziran dönemini kapsayan çeyrek sonuçlarını açıkladı. Gelirde beklentileri aşan şirketin iPhone satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 21 düştü. Apple’ın tarihsel olarak en az iPhone satışı ve geliri elde ettiği yılın bu dönemi için açıklanan sonuçlar analistlerin beklentilerini yine de aşınca, şirketin 1 trilyon dolar yolculuğunda son düzlük de geçilmiş oldu.

Bir önceki çeyreğe göre 61.1 milyar dolardan 53.3 milyar dolara gerilemesine karşın Apple’ın toplam gelirleri yıllık bazda ise yüzde 17 artış gösterdi.

iPHONE’UN 11 YILLIK PERFORMANSI

Yılın geri kalanına ilişkin tahminlerini de açıklayan şirket, 2018’in Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde 60 milyar dolar ile 62 milyar dolar arasında gelir beklediğini duyurdu. Bu tahmin de Wall Street’i asıl cezbeden gelişme oldu. Şirketin hisseleri kapanış sonrası işlemlerde yüzde 4 değer kazandı.

Çeyrek sonuçlarının açıklanmasından önce piyasa değeri 956 milyar dolar eden Apple’ın 11 yıllık geçmişi olan iPhone satışlarını inceledik. Bugün veya yarın tarihteki ilk 1 trilyon dolarlık değere sahip şirket ünvanını alması beklenen Apple’ın 11 yıllık iPhone karnesinden ortaya çıkan 7 çarpıcı sonuç şöyle:

Ilk iPhone modelini 2007 yılının ortasında piyasaya sunan Apple, aradan geçen 11 yıllık dönemde toplam 1 milyar 375 milyonun üzerinde iPhone modeli sattı.

Şu ana kadar Apple’ın satışa çıkardığı iPhone modellerinin sayısı 18’e ulaştı. Bu modeller arasında iPhone 6 ve iPhone 6 Plus dünya genelinde ulaştığı toplam 220 milyonu aşan satış adedi ile şu ana kadar en çok satan iPhone modelleri oldu.

dünya genelinde ulaştığı toplam 220 milyonu aşan satış adedi ile şu ana kadar en çok satan iPhone modelleri oldu. Şirketin 2007-2018 arasındaki dönemde sadece iPhone satışlarından elde ettiği gelir 893 milyar doları buldu. Bu rakam Türkiye’nin 850 milyar dolarlık milli gelirinin de üzerinde bir rakam olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE’DE APPLE’IN PAZAR PAYI NE KADAR?

2007 yılında ilk iPhone modelini satış sunduğunda sözkonusu yılda iPhone başına 88 dolar gelir (kontratlı satışlar nedeniyle) elde eden şirket, bu rakamı 999 dolarlık iPhone X’in etkisiyle 2017 yılında 726 dolara kadar çıkardı. 2018’in ilk 6 ayı itibariyle ise Apple, iPhone başına 649 dolar kazandı.

2010 yılının Mart ayında iPhone ile küresel akıllı telefon pazarında yüzde 33’lük paya sahip olan Apple’ın pazar payı Haziran 2018’de yüzde 19’a geriledi. Şu an itibariyle en büyük rakibi olan Samsung’un pazar payı ise aynı dönemde yüzde 2’den yüzde 30’a çıktı.

Türkiye’de ise Apple’ın iPhone ile Mart 2010’da yüzde 20 olan pazar payı, Haziran 2018’de 16’ya düşerken, Samsung’un pazar payı yüzde 6’lardan yüzde 52’lere ulaştı.

TEK BİR HİSSENİN GETİRİSİ BİR iPHONE 8’E BEDEL!

İlk iPhone modelinin satışa çıktığı 29 Haziran 2007’de 17 dolar olan Apple’ın bir hisse senedinin fiyatı, 31 Temmuz 2018’de 190 dolar geçti. Şirketin piyasa değeri de iPhone rüzgarının etkisiyle 95 milyar dolardan 1 trilyon dolara dayandı.

Diğer bir deyişle ilk iPhone satışa sunulduğunda 100 dolarını Apple hissesine yatıranın şu anda cebinde 1118 dolar var. Rakamlara Türk Lirası cinsinden bakarsak, tablo şöyle: 29 Haziran 2007’de 1 dolar 1.3 TL idi. 100 dolar ise 130 TL yapıyordu. Şu anda dolar kurunun 4.92 TL’yi geçtiği hesaba katıldığında, ilk iPhone çıktığında 130 TL’sini Apple hisselerine yatıranın, şu anda 5500 TL’si bulunuyor. 11 yıl önceki yaklaşık 6 hisselik bu ufak yatırım, Türkiye’de şu anda bir iPhone 8 almaya bedel.

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