Apple, 12 Eylül Salı günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek Wonderlust etkinliğinde yeni iPhone 15 serisi, Apple Watch Series 9 ve diğer amiral gemisi ürünlerini tanıtacak. Bu kapsamda teknoloseverlerin gözleri "Apple iPhone 15 tanıtım lansmanı nasıl izlenecek?" sorusuna çevrildi. İşte, YouTube Apple tanıtım lansmanı canlı yayın ile ilgili detaylar...

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TASARIMDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Tasarımsal açıdan büyük değişikliklerin olmayacağı ailede bu yıl tüm telefonlar “Dynamics Island” kullanacak. Yani artık ikonik hale gelen ekran çentiği üst seviyede tamamen tarih olacak.

TİTANYUM KASA İLE HAFİLEYECEK

15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra’da daha sağlam ve hafif olduğu aktarılan titanyum kasaya geçecek olan Apple, alttaki 15 ve 15 Plus modellerinde ise alüminyum kullanmaya devam edecek.