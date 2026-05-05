        Haberler Bilgi Ekonomi Apple Türkiye'den zam! iPhone 17 kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı, hangi ürünlere zam geldi?

        Apple Türkiye, iPhone 17 serisi başta olmak üzere AirPods ve bazı ürünlere zam yapıldığını duyurdu. Yapılan zam, "iPhone 17 ne kadar oldu, hangi ürünlere zam geldi?" Sorularını beraberinde getirdi. Gelen zam sonrası, en pahalı iPhone fiyatı 189 bin TL olurken, AirPods Pro 3 modeli 15.499 TL'ye yükseldiği görüldü. Döviz kuru ve brent petrolde yaşanan dalgalanma birçok ürüne zam olarak yansımaya devam ediyor. İşte 2026 zamlı iPhone fiyatları...

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 18:35 Güncelleme:
        Apple Türkiye, bazı ürünlere zam geldiğini duyurdu. Gelen zam sonrası, Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde yer alan birçok ürünün fiyatında artışa gidildiği görüldü. Yapılan zam ile birlikte, en düşük iPhone fiyatı (iPhone 17e) 59.999 TL olurken, en pahalı iPhone (iPhone 17 Pro Max 2 TB) fiyatı 188.999 TL'ye yükseltilmiş oldu. Peki, "iPhone 17 kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı, hangi ürünlere zam geldi?" İşte Apple Türkiye iPhone fiyatları...

        iPHONE 17 NE KADAR OLDU?

        Apple Türkiye bazı ürünlere zam geldiğini duyurdu. Gelen zam sonrasında iPhone 17e (256 GB) 59.999 TL olurken en pahalı iPhone 17 Pro Max (2 TB) fiyatı 188.999 TL oldu.

        İŞTE APPLE TÜRKİYE 2026 İPHONE 17 SERİSİ FİYATLARI

        iPhone 17e (256 GB): 59.999 TL

        iPhone 17 (128 GB): 84.999 TL

        iPhone Air (256 GB): 107.999 TL

        iPhone 17 Pro (256 GB): 119.999 TL

        iPhone 17 Pro Max (256 GB): 132.999 TL

        iPhone 17 Pro Max (2 TB): 188.999 TL

        AİRPODS NE KADAR OLDU?

        AirPods Pro 3 modelinin fiyatı 13.999 TL’den 15.499 TL’ye yükseltilirken, standart segmentte yer alan AirPods 4’ün başlangıç fiyatı 8.999 TL olarak güncellendi.

        
