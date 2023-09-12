Apple Vision Pro fiyatı ve özellikleri: Apple Vision Pro ne zaman çıkacak?

ABD'li dünyaca ünlü teknoloji devi Apple bugün yeni ürünlerini açıklayacağı lansmanı gerçekleştirecek. Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak olan Apple lansmanında iPhone 15 ve Apple Watch Series 9'la beraber Vision Pro'nun da tanıtılması bekleniyor. Peki, Apple Vision Pro ne zaman çıkacak? İşte, Apple Vision Pro fiyatı ve özellikleri ile ilgili bilgiler...

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Açıklamada, Vision Pro'nun kullanıcının gözleri, elleri ve sesi gibi mümkün olan en doğal ve sezgisel girdilerle kontrol edilen tamamen üç boyutlu bir arabirim sunduğuna işaret edilerek, ürünün iki ekranda 23 milyon pikseli bir araya getiren ultra yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemine sahip olduğu bildirildi.