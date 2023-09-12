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        Haberler Gündem Apple Vision Pro fiyatı ve özellikleri: Apple Vision Pro ne zaman çıkacak?

        Apple Vision Pro fiyatı ve özellikleri: Apple Vision Pro ne zaman çıkacak?

        Apple lansmanı öncesi bugün tanıtılacak ürünler gündeme geldi. Dünyanın ilk uzamsal işletim sistemi olan VisionOS'a sahip Vision Pro fiyatı ve özellikleri merak konusu oldu. Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple'ın en yeni ürün Vision Pro çıkış tarihine ilişkin bilgilerin de bugün verilmesi bekleniyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 13:54 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:54
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        ABD'li dünyaca ünlü teknoloji devi Apple bugün yeni ürünlerini açıklayacağı lansmanı gerçekleştirecek. Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak olan Apple lansmanında iPhone 15 ve Apple Watch Series 9'la beraber Vision Pro'nun da tanıtılması bekleniyor. Peki, Apple Vision Pro ne zaman çıkacak? İşte, Apple Vision Pro fiyatı ve özellikleri ile ilgili bilgiler...

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        APPLE VISION PRO ÖZELLİKLERİ

        Apple Vision Pro'ya ilişkin yapılan açıklamada ürünün şirketin ilk uzamsal bilgisayarı olduğu kaydedildi.

        Apple CEO’su Tim Cook, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) “yenilikçi ürün” olarak adlandırdıkları akıllı cihazı Apple Vision Pro’yu tanıttı. Vision Pro'nun, dijital içeriği fiziksel dünyayla harmanlarken aynı zamanda kullanıcıların başkalarıyla bağlantıda kalmasına olanak tanıdığı belirtilen açıklamada, ürün için "devrim niteliğinde" tanımlaması yapıldı.

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        Açıklamada, Vision Pro'nun kullanıcının gözleri, elleri ve sesi gibi mümkün olan en doğal ve sezgisel girdilerle kontrol edilen tamamen üç boyutlu bir arabirim sunduğuna işaret edilerek, ürünün iki ekranda 23 milyon pikseli bir araya getiren ultra yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemine sahip olduğu bildirildi.

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        APPLE VISION PRO FİYATI NE KADAR?

        Şirketin 2014'ten bu yana duyurduğu ilk yeni ana ürünü serisi "Vision Pro" 3 bin 499 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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        APPLE VISION PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Vision Pro içni kesin bir tarih belli olmazken; 2024 yılının başlarında "apple.com"da ve ABD'deki Apple Store konumlarında alıcıyla buluşacağı açıklanmıştı. 12 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Apple lansmanında ürünün çıkış tarihine ve son detaylarına ilişkin bir açıklama yapılması da bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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