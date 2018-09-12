Apple Watch Series 4
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Apple Watch Series 4 fitness ve sağlığa yönelik özellikleriyle yeniden tasarlandı

Apple için yılın en büyük etkinliği olan 12 Eylül etkinliğinde spor, sağlık ve iletişim yönünden geliştirilmiş Apple Watch Series 4’ü tanıttı. Yeni saatlerin Türkiye fiyatları da açıklandı.

12.09.2018 - 23:05 | Güncelleme:

Dördüncü nesil Apple Watch, orijinal tasarımını korurken, yeni donanım ve yazılım iyileştirmeleri . Yüzde 30 daha geniş ekranı daha ince ve daha küçük kasasına entegre edilirken yeni arayüzü daha fazla bilgi sağlıyor. watchOS 5 yüklü Apple Watch Series 4, sert düşüşleri algılayabilen yeni ivmeölçer ve jiroskop ve yeni ECG uygulamasını kullanarak elektrokardiyogram (EKG) çekebilen, FDA tarafından De Novo sınıflaması verilmiş bir elektriksel kalp sensörü gibi sağlık özelliklerinin yanı sıra yeni aktivite ve iletişim özellikleri sunuyor.

İki ayrı boyut seçeneğiyle sunulan yeni Watch serisi 40 mm ve 44 mm ekrana sahip. Telefon görüşmeleri, Siri ve Walkie-Talkie için optimize edilmiş hoparlörü yüzde 50 daha yüksek ses verirken mikrofonunun yeri, ses kalitesi için yankıyı azaltacak şekilde değiştirilmiş. Aygıt özel bir 64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip yeni nesil S4 çipe sahip ve yine tüm gün dayanan aynı pil ömrüyle iki kat daha hızlı.

Apple Watch Series 4, Digital Crown’a yerleştirilmiş elektrotlardan ve arkadaki kristalde bulunan yeni elektriksel kalp sensöründen yararlanan yeni ECG uygulamasını kullanarak, müşterilerin doğrudan bileklerinden EKG çekmelerini sağlıyor. Bu uygulamada, müşteriler Digital Crown’a dokunduklarında 30 saniye sonra bir kalp ritmi sınıflaması alabiliyor. Bu, kalbin normal bir düzenle attığı veya önemli sağlık sorunlarına neden olabilecek Atriyal Fibrilasyon (AFib) belirtileri olup olmadığını gösterilebilir. Tüm kayıtlar, ilgili sınıflandırmalar ve varsa, semptomlar Sağlık uygulamasında doktorlarla paylaşılabilecek bir PDF dosyasında saklanıyor. 

watchOS 5 ile kalp ritmi aralıklı olarak arka planda analiz ediliyor ve AFib belirtisi olabilecek bir kalp ritmi düzensizliğinde, kalp atış hızı belirli bir eşiğin üzerinde çıktığında veya altına düştüğünde kullanıcıyı uyarıyor. 

Sağlık için çalışan saat

Düşme algılama özelliği, 32 g’ye kadar güçleri ölçebilen ve sert düşüşleri belirleyebilen özel algoritmalara sahip yeni nesil bir ivmeölçer ve jiroskop kullanıyor. Bileğin hareketini ve darbe hızlanmasını analiz eden Apple Watch düşüşten sonra kullanıcıya uyarı gönderiyor. Kullanıcı bu uyarıyı yok sayabilir veya acil servisleri aramak için kullanabiliyor. Apple Watch bu bildirimden sonra 60 saniye içinde hareket algılamazsa otomatik olarak acil servisi arıyor ve acil servis iletişim bağlantılarına konumu bildiren bir mesaj gönderiyor.

Yeni Apple Watch serisinin ülkemizdeki satış fiyatı da resmi Apple sitesinde güncellenerek paylaşıldı. Yeni serinin fiyatları 40 mm kasalı modeller için 3.499 TL'den başlıyor. 44 mm kasalı modellerin fiyatı ise 3.749 TL.

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