Son dönemde yapay zeka, büyük teknoloji firmalarının yoğun yatırımlarıyla hızla yükseliyor. Forbes’un 2024 AI 50 listesine göre, özel sektördeki en umut vadeden yapay zeka şirketleri, toplamda 34.7 milyar dolarlık yatırım almış durumda. Bu yatırımlar, OpenAI gibi araştırma firmalarından Anthropic ve Mistral AI gibi girişimlere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşiyor. Ayrıca, Microsoft, Alphabet, Meta ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketleri, gelecek yıllarda yapay zeka alanına toplamda 1 trilyon doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyorlar 12. Bu büyük yatırımlar, yapay zeka alanındaki rekabeti artırıyor ve gelecekte daha fazla yenilik beklememizi sağlıyor.

REKLAM Apple da geçtiğimiz haftalarda yaptığı yapay zeka geliştirmeleri konusunda sürpriz bir tercih olarak sayılabilecek şekilde Google'ın çiplerini kullanacağını açıkladı. Apple, yakında çıkacak olan “Apple Intelligence” adlı yapay zeka sistemini oluşturmak için Google tarafından tasarlanan çipleri kullanmayı tercih etti. Bu, Nvidia’nın en çok aranan yapay zeka işlemcilerini üretmesine rağmen dikkat çekici bir karar olarak göze çarpıyor. SON DÖNEMİN ZİRVESİNDEKİ NVIDIA'YI TERCİH ETMEDİ Geleneksel olarak, Nvidia’nın GPU’ları, hesaplama gücü ve paralel işleme yetenekleri nedeniyle büyük ölçekli yapay zeka modellerini eğitmek için tercih ediliyordu. Ancak bu çiplerin artan talebi, arz kısıtlamaları ve yükselen fiyatlarla sonuçlandı. Google’un bulut tabanlı TPU platformunu seçerek, Apple büyük ölçüde donanım altyapısına büyük yatırım yapmadan önemli bir hesaplama kaynağına erişim sağladı.

Google’ın TPU’ları, özellikle makine öğrenimi görevleri için özel olarak tasarlanmış ve 2015’ten beri Google’ın iç altyapısının bir parçasıydı. 2017’de Google Cloud üzerinden genel olarak kullanıma sunuldu. Apple’ın teknik makalesinde, iki belirli TPU modelinin kullanıldığı belirtiliyor: TPUv5p ve TPUv4. İPhone ve diğer Apple cihazları için tasarlanan yerel yapay zeka modelleri için Apple, 2.048 TPUv5p çipi kullandı. Buna karşılık, sunucu tabanlı yapay zeka modelleri için Apple, hesaplama verimliliğini optimize etmek için büyük kümeler halinde düzenlenmiş 8.192 TPUv4 çipi kullandı. Ayrıca, Google’ın TPU’ları, Google Cloud üzerinden rekabetçi bir fiyatla sunuluyor. En son modeller, üç yıllık bir süre için rezerve edildiğinde saat başı çip başına 2 dolardan daha az bir maliyetle sunuluyor. Bu fiyatlandırma, TPU’ların teknik avantajlarıyla birleştiğinde, Nvidia’nın GPU’larına alternatif olarak cazip hale getiriyor. Apple’ın teknik makalesine göre, TPU mimarisi daha büyük ve daha sofistike yapay zeka modellerinin geliştirilmesine olanak tanıyor.