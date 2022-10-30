Kasım ayının gelmesiyle birlikte ara tatil planları da başladı. Öğrenciler ve aileleri "Ara tatil ne zaman başlacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki 2022 Kasım ayı ara tatil tarihi Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi Takvimi'nde yer aldı. Peki, 14 Kasım'da başlayacak olan Kasım ayı ara tatili ne zaman bitecek? İşte 17 Nisan 2023'te başlayacak olan ikinci ara tatil ve Kasım ayı ara tatil başlangıç ve bitiş tarihleri tarihleri...