Ara tatil için trenlere ek sefer konuldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ara tatilde artan yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Ara tatilde YHT, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 24 bin 24 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda 17-18 Ocak ve 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ek seferler düzenleyeceklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Ankara- İstanbul arasında 4 günde karşılıklı olarak 8 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 3 bin 864 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, ilave YHT seferlerinin Ankara’dan saat 11.15 ’de, İstanbul’dan ise 17.45’ de gerçekleştirileceğini belirtti.

20 BİN 160 KOLTUKLUK ARTIŞ

İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenlerine vagon ilavesi yapılacağını belirten Bakan Uraloğlu, “16 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihlerinde anahat ve bölgesel trenlerimize toplam 408 vagon ilaveyle 20 bin 160 kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.