Türkiye'de ilk kez bu yıl hayata geçen uygulama kapsamındaki bir haftalık ara tatilde termal tesislerdeki doluluk oranı yüzde 40'lardan yüzde 70'lerin üzerine çıktı
- Termal Sağlık ve Turizm Derneği Başkanı Yavuz Yılık:
- "Bursa, Yalova, Eskişehir, Afyon ve Kütahya'daki tesisler başta olmak üzere ülke genelindeki termal tesisler yüzde 70'in üzerinde doldu"
- "Örneğin İzmir'de kasım ayında termal tesisler kapanırken ara tatilde yüzde 30'un üzerinde doluluk oldu. Bu gelişmeler termal turizm ve sağlık turizmi adına sevindirici"
Sürecek...
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