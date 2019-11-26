Türkiye'de ilk kez bu yıl hayata geçen uygulama kapsamındaki bir haftalık ara tatilde termal tesislerdeki doluluk oranı yüzde 40'lardan yüzde 70'lerin üzerine çıktı

- Termal Sağlık ve Turizm Derneği Başkanı Yavuz Yılık:

- "Bursa, Yalova, Eskişehir, Afyon ve Kütahya'daki tesisler başta olmak üzere ülke genelindeki termal tesisler yüzde 70'in üzerinde doldu"

- "Örneğin İzmir'de kasım ayında termal tesisler kapanırken ara tatilde yüzde 30'un üzerinde doluluk oldu. Bu gelişmeler termal turizm ve sağlık turizmi adına sevindirici"

Sürecek...