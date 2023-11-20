Haberler Gündem Ara tatil uzatıldı mı? 20 Kasım Pazartesi bugün okul var mı? İşte cevabı

Ara tatil uzatıldı mı? 20 Kasım Pazartesi bugün okul var mı? İşte cevabı Ara tatil uzatıldı mı? 10 Kasım Cuma günü çalan son ders ziliyle birlikte ara yeni dönemin ilk ara tatiline çıkan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri son günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, 20 Kasım Pazartesi bugün okul var mı? İşte merak edilen soruların cevabı... Habertürk Giriş: 20.11.2023 - 08:23 Güncelleme: 20.11.2023 - 08:23 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Ara tatil uzayacak mı? Hafta sonu etkili olmaya başlayan sağanak yağış ve yer yer görülen kar yağışı nedeniyle öğrenciler bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki bugün okullar açık mı? 20 Kasım Pazartesi bugün okul var mı? İşte detaylar...

2 Şurada Paylaş!







ARA TATİL UZATILDI MI? Eğitim Takvimi'ne göre Takvime göre 10 Kasım Cuma günü başlayan ilk ara tatil 19 Kasım Pazar günü sona erdi. Ancak olumsuz hava koşulları nedebiyle birçok ilde okullar tatil edildi. Tatil kararı alınmayan illerde ise eğitim bugün başlıyor. TATİL İLAN EDİLEN İLLER İÇİN TIKLAYIN

3 Şurada Paylaş!







ARA TATİL KALKTI MI? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatille ilgili "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." ifadelerini kullandı. Yani bu yıl Kasım ayı ara tatili yapılacak. Önümüzdeki yıllar için henüz resmi bir karar alınmadı. Karar alınması halinde sizlerle paylaşacağız.

Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Favoriler