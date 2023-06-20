FRİT BANDI NEDİR?

Frit bandı araba camlarında kullanılan yapıştırıcının yapışması için daha pürüzlü bir yüzey sağlayan ve insanların dışardan bu kötü tutkallı kısmı görmesini engelleyen görsel bir engeldir. 50'li ve 60'lı yıllarda, otomobil üreticileri camı yerinde tutmak için metal süslemeden yapıştırıcılara geçmeye başladıkça, tutkalı korumak ve iyi bir yapışma sağlamak için bu yola başvurmuşlardır ve zamanla frit bandı esas olarak tüm otomotiv ön camlarında standart hale gelmiştir.