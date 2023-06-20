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Araba camlarındaki gizemli siyah noktaların sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

Otomobil camlarının kenarlarında bulunan siyah noktalar hepimizin dikkatini çekmiştir. Arabaların ön camında yer alan siyah bant kısmını da içine alan küçük noktalara frit denilmektedir. Estetik görünümünün yanında bazı görevleri bulunan siyah noktalar aslında güvenliğimiz için önemli bir yer taşımaktadır. Peki, bu gizemli siyah noktalar ne işe yarıyor?

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  • Araba camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? Sebebini duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!

    Muhtemelen her gün araç içerisindeyken gördüğünüz siyah noktaların cam filmi ile ilgili olduğunu düşünüp önemsememiş olabilirsiniz. Fakat otomobil camlarındaki bu siyah noktalar araç içi güvenliğinde büyük bir rol oynamaktadır.
  • Araba camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? Sebebini duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!

    FRİT BANDI NEDİR?

    Frit bandı araba camlarında kullanılan yapıştırıcının yapışması için daha pürüzlü bir yüzey sağlayan ve insanların dışardan bu kötü tutkallı kısmı görmesini engelleyen görsel bir engeldir. 50'li ve 60'lı yıllarda, otomobil üreticileri camı yerinde tutmak için metal süslemeden yapıştırıcılara geçmeye başladıkça, tutkalı korumak ve iyi bir yapışma sağlamak için bu yola başvurmuşlardır ve zamanla frit bandı esas olarak tüm otomotiv ön camlarında standart hale gelmiştir.
  • Araba camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? Sebebini duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!

    İŞTE TEMEL GÖREVİ

    Camın kenarları boyunca devam eden frit bandının temel görevleri şu şekilde:

    Cam ile araç arasında bulunan malzemeyi güneşin ultraviyole ışınlarından korumak,

    Aracın içine yağmur suyu girmesini engellemek,

    Camı arabaya yapıştırarak hareket etmemesini sağlamak.
  • Araba camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? Sebebini duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!

    Bu kapsamda, frit bandı olarak adlandırılan bu bantların en önemli görevi ultraviyole güneş ışınlarının yapışkan sızdırmazlığını bozmasını önlemesidir. Yani bant yağmurun içeri sızmasını engellemekle kalmaz, camı da yerinde tutar.
  • Araba camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? Sebebini duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!

    ARABA CAMLARINDAKİ SİYAH NOKTALAR NE İŞE YARIYOR?

    Aracın üzerindeki noktalar ise frit bandından şeffaf kısma yumuşak bir geçiş vermektedir. Frit bandı siyah olduğu için camın geri kalanından daha çabuk ısınmaktadır ve bu da camda optik bozukluklar oluşmasına neden olmaktadır. 
  • Araba camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? Sebebini duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!

    Giderek azalan noktalar cam ısınırken, ısının daha eşit dağılmasına imkan tanımakta ve daha az optik bozulma olmasını sağlamaktadır. 
  • Araba camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? Sebebini duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!

    ÇATLAKLAR YATARABİLİR

    Noktalar ısı dağılımını eşit şekilde yayarak dengeler. Özellikle ön ve yan camlarda olmasının sebebi ise bu bölümdeki cam yüzeylerin yüksek güneş ışınları yüzünden ısınarak merceklenmesini önlemektir.
  • Araba camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? Sebebini duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!

    Sonuç olarak bu noktalar olmaszsa camlarda optik bozulmalar meydana gelir, ısı dağılımı olmayacağı için cam gevşeyebilir ve sonunda çatlayarak çerçeveden düşebilir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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