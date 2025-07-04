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        Haberler Bilgi Ekonomi Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta ÖTV zammı geldi! Benzin, motorin ve LPG’ye ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 4 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları

        Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi, tabela tamamen değişti! 4 Temmuz 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları

        Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildiğini duyurmuştu. Yeni düzenlemeyle birlikte benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi. Zamlı fiyatlar, 4 Temmuz Cuma günü itibarıyla tabelaya yansıdı. Peki benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 4 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 09:09 Güncelleme: 04.07.2025 - 09:12
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        Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. 3 Temmuz’da açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi. ÖTV artışı 4 Temmuz itibarıyla benzin, motorin ve LPG'ye zam olarak yansıdı. ÖTV zammı sonrası il il güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar...

        2

        AKARYAKITA ÖTV ZAMMI GELDİ

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz'da merakla beklenen haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

        Aylık bazda TÜFE yüzde 1,37, Yİ-ÜFE yüzde 2,46 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,67, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,05 oldu. Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 15,71, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 24,45 olarak belirlendi.

        Gelir İdaresi Başkanlığı da (GİB) dün açıklanan Yİ-ÜFE'ye bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin ÖTV tutarlarında güncelleme yapıldığını bildirdi.

        Buna göre verilerin açıklanması ve GİB'in duyurusu ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece akaryakıta da ÖTV zammı gelmesi bekleniyordu.

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        BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ZAM YAPILDI

        Konuya ilişkin Resmi Gazete'de bir duyuru da olmamasıyla birlikte benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi.

        4 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,26, motorine 2,12 TL, LPG'ye ise 97 kuruş zam yapıldı.

        4

        İŞTE 4 TEMMUZ 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa yakası)

        Benzin litre fiyatı: 51.19 TL

        Motorin litre fiyatı: 52.36 TL

        LPG litre fiyatı: 26.06 TL

        5

        İstanbul (Anadolu yakası)

        Benzin litre fiyatı: 51.05 TL

        Motorin litre fiyatı: 52.25 TL

        LPG litre fiyatı: 25.46 TL

        6

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 51.87 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.22 TL

        LPG litre fiyatı: 25.96 TL

        7

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 52.19 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.55 TL

        LPG litre fiyatı: 25.91 TL

        8

        Bursa

        Benzin litre fiyatı: 51.99 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.18 TL

        LPG litre fiyatı: 25.46 TL

        9

        Diyarbakır

        Benzin litre fiyatı: 53.18 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.57 TL

        LPG litre fiyatı: 26.11 TL

        10

        Hakkari

        Benzin litre fiyatı: 53.33 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.72 TL

        LPG litre fiyatı: 26.62 TL

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