Brent petrol fiyatlarındaki sınırlı yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzine zam olarak yansıdı.

Benzinin litresine bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 22 kuruş zam geldi. Motorinde ise fiyat değişikliği yaşanmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 52.84 TL

Motorin litre fiyatı: 52.15 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 53.63 TL

Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 53.95 TL

Motorin litre fiyatı: 53.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.