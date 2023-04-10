Brent petrol fiyatlarındaki gelişmeler sonrsasında, akaryakıt fiyatlarına zam gelir mi, benzin ve mazot fiyatlarında indirim yapılacak sorularını gündeme getirdi. OPEC tarafından uygulanan üretim kesintisinin ardından gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki, "Benzin ve mazota indirim veya zam var mı, benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?" İşte 10 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları...