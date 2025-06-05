Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Benzin, motorin ve LPG’ye indirim veya zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak akaryakıt ürünlerinden LPG’ye indirim geldi. Motorin fiyatlarında da 6 Haziran Cuma günü itibarıyla bir düşüş bekleniyor. Peki, motorin, benzin ve LPG (otogaz) fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları…