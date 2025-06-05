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        Haberler Bilgi Ekonomi Araç sahipleri dikkat: LPG'ye indirim geldi! Otogaz fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 5 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin, benzin ve LPG fiyatları

        Araç sahipleri dikkat: LPG'ye indirim geldi! 5 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin, benzin ve LPG fiyatları

        Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu sebeple motorin, benzin ve LPG fiyatları yakından takip ediliyor. Bugün akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşandı. LPG'ye indirim geldi. 6 Haziran Cuma günü de motorine indirim bekleniyor. Peki LPG (otogaz) fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 5 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 10:06 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:06
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        Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Benzin, motorin ve LPG’ye indirim veya zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak akaryakıt ürünlerinden LPG’ye indirim geldi. Motorin fiyatlarında da 6 Haziran Cuma günü itibarıyla bir düşüş bekleniyor. Peki, motorin, benzin ve LPG (otogaz) fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları…

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        LPG’YE İNDİRİM GELDİ

        LPG'nin (otogaz) litre satış fiyatına 1 lira 1 kuruş indirim geldi.

        İndirimli fiyatlar, 5 Haziran 2025 Perşembe gününden itibaren tabelalara yansıdı.

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        BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?

        6 Haziran Cuma gününden itibaren de motorine indirim gelmesi öngörülüyor.

        Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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        AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

        Benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. İşte; 5 Haziran 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46.90 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.20 TL

        LPG litre fiyatı: 25.09 TL

        6

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46.75 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.08 TL

        LPG litre fiyatı: 24.49 TL

        7

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 47.58 TL

        Motorin litre fiyatı: 47.08 TL

        LPG litre fiyatı: 24.99 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 47.91 TL

        Motorin litre fiyatı: 47.40 TL

        LPG litre fiyatı: 24.94 TL

        9

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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