Aracın içinde bekleyen adama kurşun yağmuru!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Arnavutköy'de bir adam otomobilini yolun kenarına park etmişti. Direksiyonda beklerken yanından geçen iki kişi silahlarını çekip ateş etti. Sürücü ağır yaralandı. Saldırganlar yürüyerek uzaklaşıp sırra kadem bastı.
Giriş: 11.06.2025 - 20:14 Güncelleme: 11.06.2025 - 20:14
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Arnavutköy'de bir adam otomobilini yolun kenarına park etmişti.
Direksiyonda beklerken yanından geçen iki kişi silahlarını çekip ateş etti.
Sürücü ağır yaralandı.
Saldırganlar yürüyerek uzaklaşıp sırra kadem bastı.
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