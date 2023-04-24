Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Ticari aracını yenileyen esnaftan ÖTV alınmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ticari aracını aynı cins araçla yenileyen esnaftan ÖTV alınmayacağını açıkladı. Erdoğan "Evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz" diye konuştu

Ticari aracını yenileyen esnaftan ÖTV alınmayacak
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gemlik'teki halk buluşmasında şu açıklamalarda bulundu:

-Esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız düzenleme ile basit usulde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk.

-Berber, terzi, bakkal, manav, taksici, dolmuşçu gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık. Hali hazırda 830 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor.

-Esnaflarımızın bu uygulamadan yararlanmaya devam etmesini sağlıyoruz.
Ayrıca, 13 büyük şehirlerimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz.

AYNI CİNS ARAÇ

-Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.

-Tüm bu konularla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ayrıca açıklanacaktır. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacaktır.

EVLENENLERE 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ

-Gençlerimize 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz kredi vererek evliliklerini teşvik edeceğiz.

-Üniversiteli gençlerimize 1 kez vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alma hakkı tanıyoruz.

-Milletimizin canını yakan enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Bunu Başbakanlığım döneminde yaptık. Yine yapacağız.

-Biz Togg’u, TCG Anadolu, Kızılelma ve İMECE’yi geliştirirken, vatandaşımızın ete, marketteki süte, ekmeğe erişmesini kolaylaştırıyoruz. Sanayimizi geliştirmeden bunu yapamayız. İşte biz bunu sağlıyoruz.

Devamı geliyor...

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

THY 1 milyarıncı yolcusuna 1 milyon mil hediye etti
İŞ-YAŞAM 1 milyarıncı yolcusuna 1 milyon mil hediye etti
Para politikalarına ilişkin belirsizliklerle emtia piyasası üzerindeki baskı arttı
İŞ-YAŞAM Emtia piyasası üzerindeki baskı arttı
Dolar/TL, 19,41 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 19,41 seviyesinde
Hizmette güven arttı, perakende ve inşaatta düştü
İŞ-YAŞAM Hizmette güven arttı, perakende ve inşaatta düştü
Reel kesim güveni 11 ayın zirvesinde
İŞ-YAŞAM Reel kesim güveni 11 ayın zirvesinde
Kapasite kullanım oranı nisanda yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti
İŞ-YAŞAM Kapasite kullanım oranında artış
Malatya ve Kahramanmaraş'ta çiftçiler bahar yağmurlarının rekolteye yansımasını bekliyor
İŞ-YAŞAM Yağışın rekolteye yansıması bekleniyor
Kurulan ve kapanan şirket sayısında artış
İŞ-YAŞAM Kurulan ve kapanan şirket sayısında artış
Avrasya Tüneli'nde rekor geçiş sayısı
İŞ-YAŞAM Avrasya Tüneli'nde rekor
BİM: Rekabet cezasının iptali davası reddedildi
İŞ-YAŞAM BİM'den 'Rekabet' açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.