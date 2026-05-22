        Haberler Gündem Güncel Araçlardaki ekipman açıklaması: Yeni bir düzenleme yok | Son dakika haberleri

        Araçlardaki ekipman açıklaması: Yeni bir düzenleme yok

        İçişleri Bakanlığı, "Araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliği en son 2012 yılında yapılmıştır. Yeni bir düzenleme yoktur. Bu konuya ilişkin dolaşıma sokulan 'pense, tornavida vs zorunlu hale getirildi' içerikli haberler doğru değildir. " açıklamasında bulundu

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 12:49 Güncelleme:
        "Araçlarda ekipman için yeni düzenleme yok"
        İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Araçlarda Bulundurulacak Yedek Malzemeler düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliği en son 2012 yılında yapılmıştır. Yeni bir düzenleme yoktur. Bu konuya ilişkin dolaşıma sokulan 'pense, tornavida vs zorunlu hale getirildi' içerikli haberler doğru değildir. Lütfen itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

        YÖNETMELİK NE DİYOR?

        2012 yılına ait Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde, "Otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici araçlar, lastik tekerlekli traktör" taşıtlarında yedek malzeme ve takımlar kısmında, "Kriko, bijon anahtarı, dış ışık donanımı için birer adet yedek Yedek malzeme ve takımlar ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, çekme halatı." malzemelerinin bulundurulacağı belirtiliyor.

