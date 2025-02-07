Elektrikli araçları yeşil enerji ile şarj edecek

Aydem Enerji’nin elektrikli araç şarj hizmeti sağlayan markası Otowatt, tüm şarj istasyonları için Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sertifikası alarak, şarj ağını sürdürülebilir kaynaklardan üretilen yeşil enerjiyle desteklediğini duyurdu.

Otowatt’ın aldığı YEK-G Sertifikası, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından oluşturulan bir sistem üzerinden veriliyor.

Bu sistem, enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini ve çevreye duyarlı bir şekilde tüketildiğini şeffaf bir şekilde belgeliyor.

YEK-G Sertifikası ile Otowatt, karbon salınımını azaltmayı ve sürdürülebilir enerji kullanımı konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Şu anda 120’yi aşkın noktada hizmet veren Otowatt'ın, bu sayıyı her geçen gün artırmayı hedeflediği kaydedildi.