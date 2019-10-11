Anadolu Isuzu kendi segmentinde Türk otomotiv tarihinin en büyük midibüs ihracatına imza attı. 16.9 milyon Euro değerindeki 220 Isuzu Novociti Life adlı midibüsün 60'ı Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te belediyeye törenle teslim edildi. Ağustos ayında başlayan teslimatlar, yıl sonuna kadar Anadolu Isuzu Gürcistan distribütörü GT Group LLC'ye gönderilecek iki yüz adedi aşkın araçla tamamlanmış olacak. Gürcistan’a teslim edilecek araç sayısı 2019 toplam ihracat adedinin yüzde 15’ini kapsayacak.



Türk mühendisler tarafından geliştirilen Isuzu Novociti Life, Polonya, İtalya, Yunanistan ve Fransa'ya da ihraç edilmişti. 60 kişilik yolcu kapasitesine sahip Novociti Life, küçük boyutlarıyla dar sokakları ve daha az yakıt tüketimini hedefliyor.

Tiflis Belediyesi Başkanı Kakha Kaladze, Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Isuzu Novociti Life'ın içerisinde poz verdi.

Tören vesilesiyle Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak, Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Selda Çelik ve Anadolu Isuzu İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu ile buluştuk.

Gürcistan'da enerji ve bira üretiminde de yer aldıklarını kaydeden Özilhan ülkede 400 milyın dolarlık yatırım ile en büyük yabancı yatırımcılardan biri olduklarını söyledi. Özilhan, Japonların otobüs konusunda tecrübelerinin olmadığını, Novociti Life'in tamamen Anadolu Isuzu'nun geliştirdiği teknoloji ve tecrübe olduğunu söyledi. Ticari araç pazarının ekonomi ile paralel gittiğini kaydeden Özilhan, Anadolu Isuzu'nun 3-4 senedir ihracata ağırlık verdiğini, ihracattaki hedeflerini katladıklarını aktardı. İngiltere'ye kendi markaları AOS ile üretim yaptıklarını anlatan Özilhan, AOS'un Rusya ve Güney Amerika'ya ihracat hedeflediğini söyledi.

'YÜZDE 60'I YERLİ MALZEME'

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan da Novocity Life'ın elektriklisini 2020'nin sonunda piyasaya süreceklerini aktardı. 42 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Arıkan,"130 mühendisin çalıştığı Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz araçların en az yüzde 60'ı yerli malzemeden oluşuyor" dedi. İç pazarda 2015 yılının ilk 8 ayı ile 2019'un ilk 8 ayı kıyaslandığında ağır ticaride yüzde 79'luk, hafif ticaride yüzde 68'lik gerileme olduğunu kaydeden Arıkan, iç pazar kaybını dengelemek için ihracata ağırlık verdiklerini, ihracatın yüzde 75'inin Avrupa'ya yapıldığını söyledi. Arıkan yeni hedef pazarları Afrika'nın geri kalanı, Ortadoğu, Orta Asya'nın geri kalanı ve Güney Amerika olarak sıraladı, Güney Amerika'da yerel ortaklarla üretim düşünebileceklerini ifade etti.

'BAYİLERİN TELEFONU ÇALMAYA BAŞLADI'

Eylül ayı sonunda kamu bankaları öncülüğünde başlayan otomotiv kredilerindeki faiz indirimini de değerlendiren Arıkan "Bayilerin telefonları çalmaya başladı" dedi. Arıkan'ın önerisi bu kampanya ile birlikte hurda teşvikinin yenilenmesi. Türkiye'de 10 yaşın üzeri 8 milyon ağır ve hafif ticari araç bulunduğuna dikkat çeken Arıkan, pazarın canlanması için yaşlı araç parkının azaltılmasını gerektiğini söyledi. Mevcut hurda teşvikinin, ÖTV bağlantılı olduğunu ticari araçta ÖTV daha düşük olduğu için bu alanda bekleneni veremediğini aktaran Arıkan, yaşın indirilip, desteğin yükseltilmesini önerdi.

'GARANTİ BİTİNCE YETKİLİ SERVİSE GETİRME ORANI DÜŞÜYOR'

Son dönemde sık sık yanan ve kontrolden çıkan otobüsler de soruldu Arıkan'a. Türkiye'nin dünyaca kabul edilmiş otobüs üretim gücü bulunduğuna ve bu araçların çoğunun ihraç edildiğini dikkat çeken Arıkan, bu hataların çoğunluğunun insan hataları ile birleştirmek gerektiğini söyledi. Birçok kazada yapılan incelemelerde yetkili servislere araçların getirilmediğini orijinal parça kullanılmadığını gördüklerini ifade eden Arıkan şöyle konuştu: "Araçların garanti kapsamında olduğu ilk 2 sene içinde araçlar yetkili servise getiriliyor. 3'üncü seneye geçişte yetkili servise getirme oranında yüzde 30-40'lık düşüş yaşanıyor. Yetkili servisler bu zor ortamda bile boyacı, elektrikçi bulan; onlara iyi maaş veren kurumlar. Onların maliyeti ile yetkisiz servislerin maliyetinin karşılaştırılmaması gerek, bunu tüketiciye iyi anlatmalıyız."

'BOYACI, ELEKTRİKÇİ BULMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ'

Birçok sektörde olduğu gibi otomotivin de en büyük sıkıntısı kalifiye eleman bulmak. Maaşların asgari ücretin 2-3 katını bulmasına rağmen boyacı, elektrikçi, elektronikçi bulmakta zorluk çektiklerini söyleyen Arıkan, meslek liselerine gereken talebin olmadığını, ailelerin de çocuklarını meslek liselerine göndermek istemediklerini söyledi. Meslek liselerinin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Arıkan "Türkiye'nin otobüsteki üretim gücü yüksek olmasının sebebi bu konudaki işçiliğimizin iyi olması. Bunu kaybedersek bütün rekabet avantajımızı kaybederiz." dedi. Üniversiteler ile daha fazla iş birliği yapmak öğrencilere bu işin cazibesini göstermeye çalıştıklarını aktaran Arıkan otomotiv sektörünün olduğu bölgelerde çok basit desteklerle bu işin 3-4 yılda çözülebileceğini öngördü.

'YENİ EMİSYONUN TİCARİ ARACA ETKİSİ 8-10 BİN LİRA'

1 Ekim itibariyle yürürlüğe giren yeni emisyon standardının ticari araçta araç başına 8-10 bin lira arasında etkisi bulunduğunu söyleyen Arıkan "Bu kadar regülasyon geçişi bizim AR-GE'mizin yüzde 30-40 iş yükünü oluşturuyor. 130 kişinin 40-50'si regülasyon ile uğraşıyor" diye konuştu.