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Araçta ölü bulunmuşlardı! Ölüm sebepleri belli oldu

Park halindeki otomobilin içinde ölü bulunan 3 kişinin, yapılan ilk incelemelere göre egzoz kaynaklı karbonmonoksitten zehirlenerek öldüğü belirtildi

Araçta ölü bulunmuşlardı! Ölüm sebepleri belli oldu
DHA

Ankara'da, park halindeki otomobilin içinde ölü bulunan 43 yaşındaki Mehmet Gökdemir, 41 yaşındaki Satılmış Koç ve Kurban Duran, Beypazarı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İlk inceleme 3 kişinin, egzoz kaynaklı karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi.

Ayaş ilçesi Gökçebağ Mahallesi mevkisinde, dün öğle saatlerinde, yol kenarında park halindeki otomobilin içinde 3 kişi hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Mehmet Gökdemir, Satılmış Koç ve Kurban Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

3 kişinin vücutlarında darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanılmadı. Aracın içinde ise yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi. Hepsi de ilçede çiftçilik yapan Gökdemir, Koç ve Duran'ın, Ankara'da geç saatlere kadar eğlendikten sonra dönüşte aracı yol kenarına çekip uyudukları, bu sırada karbonmonoksitten zehirlenme sonucu öldükleri öğrenildi.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 3 kişi için memleketleri Beypazarı ilçesinde ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.

Kurban Duran için Kırbaşı Mahallesi Mezarlığı'nda, Mehmet Gökdemir için Kurtkovan Mahallesi Mezarlığı'nda, Satılmış Koç için ise Beypazarı Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Cenazelere ölenlerin aileleri ve yakınları katıldı.

Duran, Gökdemir ve Koç'un cenazeleri, kılınan namazların ardından toprağa verildi.

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