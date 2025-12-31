Habertürk
Habertürk
        Aralık ayı enflasyon beklentileri belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Aralık ayı enflasyon beklentileri belli oldu

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 15:33 Güncelleme: 31.12.2025 - 15:33
        Aralık ayı enflasyon beklentileri belli oldu
        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu.

        Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 0,87 artış göstermişti.

        2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

        Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
        Ocak 27,58 4,29 5,03
        Şubat 28,67 2,97 2,27
        Mart 30,62 2,87 2,46
        Nisan 31,16 3,24 3
        Mayıs 31,17 2,10 1,53
        Haziran 30,41 1,53 1,37
        Temmuz 30,32 2,34 2,06
        Ağustos 29,70 1,79 2,04
        Eylül 30,09 2,47 3,23
        Ekim 31,93 2,69 2,55
        Kasım 31,89 1,31 0,87
