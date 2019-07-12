Arapsaçı filmi oyuncuları kimler? Arapsaçı filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Komedi dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Arapsaçı filmine dair detaylar...
ARAPSAÇI FİLMİ KONUSU
Ünlü olduğu zamanlardan kalan bir ceketin içerisine loto kuponu koyan eski bir aktör bir süre sonra bunu unutmuştur. Büyük ikramiye de unutulan bilete çıkınca işler bir hayli karışır.
Yaşanan rastlantısal olaylar sonucu ceket elden ele dolaşarak birçok insana ulaşır. Ceket sayesinde yolları kesişen birçok insanın hayatı kökünden değişir ve yaşadıkları olaylar sonucu adeta arapsaçına döner.
ARAPSAÇI OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı
Oyuncular: Hakan Meriçliler, Şinasi Yurtsever, Açelya Topaloğlu
Yapım Yılı: 2018 / Türkiye
Türü: Komedi
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