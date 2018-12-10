Aras Bulut İynemli, 2016-2017 yılları arasında İçerde adlı dizide Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Bu dizide Mert Karadağ/Umut Yılmaz karakterlerini canlandırmıştır. Şu anda Çukur adlı dizide başrol oyuncusudur. Bu dizide Yamaç Koçovalı karakterini canlandırmaktadır. Peki, Aras Bulut İynemli kimdir? Aras Bulut İynemli kaç yaşında, nereli?
ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?
25 Ağustos 1990'da doğdu. Ağabeyi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısı olan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği okumaktadır.
Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.
2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir.
2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile "Tamam mıyız ?" adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir.
2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır.
Maral: En Güzel Hikayem, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, başrollerini Hazal Kaya ve Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı TV8'in ilk iç yapımlar dizisidir. Dizinin ilk bölümü 5 Mart tarihinde seyircilere sunulmuştur. 21 Mayıs'ta sezon finali yapmıştır.
2016-2017 yılları arasında İçerde adlı dizide Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Bu dizide Mert Karadağ/Umut Yılmaz karakterlerini canlandırmıştır.
Şu anda Çukur adlı dizide başrol oyuncusudur. Bu dizide Yamaç Koçovalı karakterini canlandırmaktadır.
FİLMOGRAFİSİ
|2009
|Dizi
|Arka Sokaklar
|Şeref
|Konuk oyuncu
|2010
|Kısa film
|Sancı
|Başrol oyuncusu
|2010-2013
|Dizi
|Öyle Bir Geçer Zaman ki
|Mete Akarsu
|Yardımcı oyuncu
|2013
|Film
|Mahmut ile Meryem
|Mahmut
|Başrol oyuncusu
|2013-2014
|Dizi
|Muhteşem Yüzyıl
|Şehzade Bayezid
|Yardımcı oyuncu
|2013
|Film
|Tamam Mıyız?
|İhsan
|Başrol oyuncusu
|2014
|Film
|Pek Yakında
|-
|Konuk oyuncu
|2015
|Dizi
|Maral: En Güzel Hikayem
|Sarp Altan
|Başrol oyuncusu
|2016-2017
|Dizi
|İçerde
|Umut Yılmaz / Mert Karadağ
|Başrol oyuncusu
|2017-günümüz
|Dizi
|Çukur
|Yamaç Koçovalı
|Başrol oyuncusu
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