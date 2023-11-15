Aras Bulut İynemli'ye Atatürk makyajı nasıl yapıldı? Aras Bulut İynemli'ye Atatürk makyajının yapılma süreci nasıldı? Makyaj, ne kadar sürede kimler tarafından yapıldı?

'Atatürk 1881-1919' filminin makyaj uygulamalarında; yönetmen Mehmet Ada Öztekin ile yapılan ilk toplantıdan itibaren ana hedef; birebir benzetme değil, oyuncuyu kendi kimliğinden çıkarıp Atatürk’ü anımsatmak olarak belirlendi.

Filminin makyaj tasarımları ve süpervizörlüğü Ahsen Gulkaya Heinly tarafından yapıldı.

Sete çıkmadan önce pek çok protezli prova yapıldı. Provaların birçoğuna 2 Oscar’a sahip olan Mark Coulier ekibindeki, Harry Potter, Suspiria, Pinochio gibi filmlerde yer alan makyaj sanatçısı Stephen Murphy’de dâhil oldu. Stephen Murphy çekimlerin ilk iki haftasında protezlerin uygulamasını yaptıktan sonra, Guardian’s of Galaxy ile bu sene Guild Award kazanan Jon Moore ile uygulamalara devam edildi.

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Setteki sabit olarak 8 kişilik makyaj ekibine ilaveten savaş sahneleri ve kalabalık sahneler için 20 kişilik makyaj ekibi çalıştı. Bu ekibi makyaj sanatçısı Alev Ünal Nayır yönetti.

Aras Bulut İynemli’nin sac ve makyaj hazırlığı her gün yaklaşık 2,5 saat sürdü. 2. Filmde, Mustafa Kemal’in daha ileri bir yaşı canlandırıldığı için kaz ayağı ve göz altı torbaları kullanıldı.

Aras Bulut İynemli’nin 'Atatürk 1881-1919' filmi için makyaj hazırlık süreci; yüzünün kalıbının alınması ile başladı. Kalıp işlemi yaklaşık 2.5 saat sürdü.

Oyuncuya 'bald cap' (kel kafa) uygulaması yapıldıktan sonra tüm yüzü, sadece burun delikleri açık kalacak şekilde “body double” olarak bilinen silikon malzeme ile kaplanıyor. Bu işlemden sonra oyuncunun yüzünün birebir kalıbı elde ediliyor. Bu da herhangi bir protez modelleme veya peruk, sakal, bıyık, kas yapımı gibi süreçlerde kullanılan 'dummy' oluyor. Böylece oyuncunun yüzüne birebir oturacak protezler modellenebiliyor.

Bu süreçte Aras Bulut İynemli için, 2 farklı yanak, burun, göz altı torbası ve kaz ayağı modellendi. Modellemelerin hepsi, 2022 yılında Pam&Tommy dizisiyle ‘En İyi Plastik Makyaj’ Emmy ödülü alan Autonomous FX stüdyolarının modellemelerini yapan Len Burge tarafından yapıldı.

Kalıplar, 1 Emmy, 9 Guild Awards sahibi Jason Collins ve ekibi tarafından Los Angeles’ta Autonomous FX stüdyolarında hazırlanarak Türkiye’ye getirildi ve İstanbul’daki Ben Nye makyaj stüdyosunda tüm protezler döküldü.

Aras Bulut İynemli ve Songül Öden için göz ölçüsü alınarak Amerika’da filmler için lens yapan, uzman Kevin Carter tarafından özel olarak lensler üretildi.

Aras Bulut İynemli’nin kasları; Hellboy, Planet of the Apes, Darkest Hour gibi filmlerin peruklarını yapan Diana Choi tarafından işlendi.