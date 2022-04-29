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Arçelik bünyesinde faaliyet gösteren Garage Innovation Hub, kurulduğu 2017 yılından bu yana 2 binden fazla partner ile etkileşim kurarak, bugüne kadar 274 girişimciye eğitim ve mentorluk desteği verdiğini, 40 girişimciye ise 8 milyon TL hibe desteği sağladığını açıkladı.

Garage Innovation Hub'ın yürüttüğü kuluçka faaliyetleriyle de 80’den fazla start-up’ın iş fikri geliştirmesine destek olduğu belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, Garage Innovation Hub, kurum içi ve kurum dışında yürüttüğü girişimcilik, inovasyon programları ve etkinlikler ile karşılıklı paylaşım sağlayıp, yenilikçi fikirleri ürün ve projelere dönüştürmeyi amaçlıyor.

İnovasyon ve girişimcilik programları tasarlayan Garage Innovation Hub, Arçelik’in ana yetkinlikleri dışında kalan yeni teknolojiler ve iş modelleri geliştirmek için de çalışıyor.

'İNOVASYON TEK BAŞINA BİR KURUMA AİT BİR SÜREÇ DEĞİL'

Garage Innovation Hub, bu yıl ilkini düzenlediği Açık İnovasyon Günü’nde dünyanın her yerinden inovasyon düşünürlerini, şirketleri, start-up’ları ve yatırımcıları bir araya getirdi.

Açık İnovasyon Günü’nün ekosistemden önemli aktörlerin katılımıyla ufuk açıcı tartışmaların yapıldığı bir platform olduğunu belirten ve 5 yıl içinde üniversiteler, STK’lar, tüm dünyadan inovasyona destek veren kurum ve kuruluşlarla birlikte Türkiye’nin en büyük açık inovasyon platformlarından biri olduklarını kaydeden Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, "İnovasyon tek başına bir kuruma ya da fonksiyona ait bir süreç değil. Garage Innovation Hub gibi açık inovasyon platformları fikirlerin hayata geçmesine olanak sağlayarak insanlığa faydalı inovasyonların önünü açabilir. Biz giderek daha fazla fikri en geniş imkanlara kavuşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

'GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINA PARTNER OLDUK'

Arçelik’in açık inovasyon yaklaşım!ını anlatan Pazar, "Start-up iş birliklerimizi geliştirmek için girişim dostu uygulamalar geliştirmeye başladık. Hedefimiz faaliyet gösterdiğimiz 146 ülkenin her birinde start-up’lara destek olmak. Küresel ölçekte lider, açık inovasyon platformlarından biri olmak üzere, BIGG3 gibi programlarla girişimcilerin hibe desteklerine ulaşmasına destek vermeyi sürdürüyoruz. Girişimcilere sermaye desteği sağlamak üzere bir adım daha atarak, girişim sermayesi fonlarına da partner olduk. Bu doğrultuda ilk adımımızı atarak dünyanın önde gelen fonlarından 500 Startups, ve Avrupa’nın ilk 10 fonu arasında yer alan Hoxton Ventures’ın partnerleri arasına katıldık" bilgilerini paylaştı.

Arçelik'in, Birleşmiş Milletler Nesiller Boyu Eşitlik Forumu taahhütleri kapsamında Garage Innovation Hub ile 2026 yılına dek 5 bini kadın olmak üzere 7 bin girişimciye ulaşmayı ve yaklaşık 5 milyon dolarlık finansal desteğe erişmelerine aracılık etmeyi planladığı belirtildi.