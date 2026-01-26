Arçelik, "Global 100” listesine art arda altıncı kez girdi
Corporate Knights'ın "Global 100" listesine art arda altıncı kez girme başarısını gösteren Arçelik, dünya genelinde 45'inci ve Dayanıklı Ev Eşyaları Endüstrisi'nde geçen yıl da olduğu gibi 1'inci sırada yer aldı. Şirket, aynı zamanda Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından "İklim Değişikliği" ve "Su Güvenliği" alanlarının her ikisinde de art arda ikinci kez "A" notu ile değerlendirilerek çevresel şeffaflık ve performansta küresel liderler arasında konumlandı.
Tüm operasyonlarında karbon ayak izini azaltmaya, enerji verimliliğini artırmaya ve yenilenebilir enerji kapasitesini güçlendirmeye odaklandığını açıklayan Arçelik, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla uluslararası prestijli listelerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Sürdürülebilirlik alanında çalışan Toronto merkezli medya ve araştırma şirketi Corporate Knights tarafından 22’ncisi hazırlanan “Global 100 – Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri” listesinde bu yıl altıncı kez yer alan Arçelik, dünya genelindeki sıralamada 23 sıra yükselerek 45’inci, geçen yıl olduğu gibi Dayanıklı Ev Eşyaları Endüstrisi’nde 1’inci sırada listelendi. Şirket, ayrıca, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından “İklim Değişikliği” ve “Su Güvenliği” alanlarının her ikisinde de art arda ikinci kez “A” notu ile değerlendirilerek çevresel şeffaflık ve performansta küresel liderler arasında yer aldı.
Corporate Knights, sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi alanına odaklanan, dünyanın en yüksek tirajlı yayınları arasında yer alıyor. Corporate Knights Research tarafından yayınlanan “Global 100” sıralamasında 1 milyar doların üzerinde cirosu olan, halka açık 8 binin üzerinde şirket sürdürülebilir gelir, sürdürülebilir yatırım ve büyüme ivmesi olmak üzere 3 temel performans göstergesi üzerinden değerlendirilirken, ESG performansı bu değerlendirme için asgari bir eşik kriteri olarak yer alıyor. Dünyanın tek bağımsız çevresel raporlama sistemi olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) ise şirketlerin özellikle iklim değişikliği, su güvenliği ve ormansızlaşma gibi kritik alanlarda etkilerini; yönetişim yapıları, risk ve fırsat yönetimi, bilim temelli hedefler ve ölçülebilir çevresel sonuçlar çerçevesinde küresel ölçekte karşılaştırmalı olarak analiz ediyor. “A” notu, bu alanlarda şeffaflık ve performansta en yüksek liderlik seviyesini temsil ediyor.
“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ OPERASYONLARIMIZIN MERKEZİNDE KONUMLUYORUZ"
Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Avrupa’nın en büyük ev teknolojileri şirketi olarak iklim kriziyle mücadelede sektörümüze düşen sorumluluğun bilinciyle sürdürülebilirliği tüm operasyonlarımızın merkezinde konumluyor; üretimden ürün tasarımı ve yatırım kararlarımıza kadar her aşamada bu bakış açısıyla hareket ediyoruz. Döngüsel ekonomi yaklaşımımızla, sektörümüzde sürdürülebilirlik alanındaki dönüşüme somut uygulamalarla öncülük ediyoruz” dedi.
Arçelik’in Bilim Temelli Hedefler girişimi (SBTi) tarafından onaylı 2050 hedefi doğrultusunda net sıfır yolculuğunda kararlılıkla yürüdüğünü vurgulayan Hakan Bulgurlu, “Bu yaklaşımımız operasyonel performansımızda da somut karşılık buluyor. Üretim süreçlerimizde 59.901 GJ enerji tasarrufu sağlarken, verimlilik projelerimizle 5.800 ton CO₂e emisyonun önüne geçtik. Bugün, düşük karbonlu ürünler toplam gelirimizin %71,5’ini oluştururken, enerji verimli ürünler bu payın önemli bir bölümüne sahip. 2024 yılında ürünlerimizde 27 bin 835 ton geri dönüştürülmüş plastik kullandık.1,86 milyon atık elektrikli-elektronik ürünü yeniden ekonomiye kazandırdık. Yenilenebilir enerji alanında 90,2 MW kurulu güce ulaştık. Küresel yenileme ağı aracılığıyla 2024 yılında 114.000’den fazla ürünün ömrünü uzattık. 2024 yılında Çevresel yatırım ve harcamalarımız 6 milyar TL’yi aştı. Corporate Knights ve Karbon Saydamlık Projesi gibi küresel ölçekte titiz metodolojilere sahip kuruluşlardan aldığımız bu değerlendirmeler, yaklaşımımızın uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu bir kez daha gösteriyor. Kaynakları verimli kullanarak, çevresel ve toplumsal sorumluluğumuzu iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak sürdürmeye devam edeceğiz” diye ekledi.