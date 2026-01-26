Arçelik, "Global 100” listesine art arda altıncı kez girdi

Tüm operasyonlarında karbon ayak izini azaltmaya, enerji verimliliğini artırmaya ve yenilenebilir enerji kapasitesini güçlendirmeye odaklandığını açıklayan Arçelik, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla uluslararası prestijli listelerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Sürdürülebilirlik alanında çalışan Toronto merkezli medya ve araştırma şirketi Corporate Knights tarafından 22’ncisi hazırlanan “Global 100 – Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri” listesinde bu yıl altıncı kez yer alan Arçelik, dünya genelindeki sıralamada 23 sıra yükselerek 45’inci, geçen yıl olduğu gibi Dayanıklı Ev Eşyaları Endüstrisi’nde 1’inci sırada listelendi. Şirket, ayrıca, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından “İklim Değişikliği” ve “Su Güvenliği” alanlarının her ikisinde de art arda ikinci kez “A” notu ile değerlendirilerek çevresel şeffaflık ve performansta küresel liderler arasında yer aldı.

Corporate Knights, sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi alanına odaklanan, dünyanın en yüksek tirajlı yayınları arasında yer alıyor. Corporate Knights Research tarafından yayınlanan “Global 100” sıralamasında 1 milyar doların üzerinde cirosu olan, halka açık 8 binin üzerinde şirket sürdürülebilir gelir, sürdürülebilir yatırım ve büyüme ivmesi olmak üzere 3 temel performans göstergesi üzerinden değerlendirilirken, ESG performansı bu değerlendirme için asgari bir eşik kriteri olarak yer alıyor. Dünyanın tek bağımsız çevresel raporlama sistemi olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) ise şirketlerin özellikle iklim değişikliği, su güvenliği ve ormansızlaşma gibi kritik alanlarda etkilerini; yönetişim yapıları, risk ve fırsat yönetimi, bilim temelli hedefler ve ölçülebilir çevresel sonuçlar çerçevesinde küresel ölçekte karşılaştırmalı olarak analiz ediyor. “A” notu, bu alanlarda şeffaflık ve performansta en yüksek liderlik seviyesini temsil ediyor.