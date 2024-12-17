Arçelik Kurumsal Sürdürülebilirlik'te 6'ncı kez zirveye çıktı

Arçelik, 22 Kasım 2024 itibarıyla, S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi sonucunda 45 şirket arasında 89 puan ile DHP Dayanıklı Ev Aletleri Sektöründe en yüksek skoru alarak altıncı kez bu başarıyı elde etti.

S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarındaki performansını ölçüyor. Arçelik, ayrıca Dow Jones Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde 8. kez üst üste yer alıyor.

Değerlendirme sonuçları hakkında konuşan CEO Hakan Bulgurlu, "Gezegenimiz, toplumumuz ve işimiz için daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru kararlı adımlarla yol alıyoruz. Küresel olarak zorlu koşulların hâkim olduğu bu dönemde sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı devam ettirerek S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’nde bir kez daha zirvede yer almamız, bu başarıyı bizler için daha da anlamlı kılıyor" dedi.

İklim kriziyle mücadele için karbonsuzlaşmanın kaçınılmaz olduğunu belirten Hakan Bulgurlu, "Net sıfır hedefimiz doğrultusunda karbon emisyonlarını azaltmak için şirketleri somut hedeflere teşvik eden Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (Science Based Targets initiative, SBTi) verdiğimiz taahhüdümüz sürüyor. Küresel sıcaklık artışını 1.5 derece ile sınırlı tutma senaryosu uyarınca şirketimizin belirlediği yeni hedefler ve net sıfır taahhüdü Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı" dedi.